В Мурманской области новый главный федеральный инспектор

Елена Белкина.

Сообщение о назначении на эту должность Алексея Юрьевича Маякова размещено на сайте полномочного представителя президента России в СЗФО. Алексей Маяков родился в Мурманской области 23 мая 1971 года, окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Проходил службу в органах прокуратуры. Руководил следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации сначала по Северо-Западному федеральному округу, затем по Ленинградской области.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга".



