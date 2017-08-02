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02.08.2017 13:26

В Мурманской области новый главный федеральный инспектор

Елена Белкина.

Сообщение о назначении на эту должность Алексея Юрьевича Маякова размещено на сайте полномочного представителя президента России в СЗФО. Алексей Маяков родился в Мурманской области 23 мая 1971 года, окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Проходил службу в органах прокуратуры. Руководил  следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации сначала по Северо-Западному федеральному округу, затем по Ленинградской области.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга".
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