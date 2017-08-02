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02.08.2017 13:00

Десантный отряд Северного флота проводит тренировки в Баренцевом море

Большие десантные корабли Северного флота приступили к отработке взаимодействия в составе десантного отряда в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.
В состав десантного отряда вошли большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец».
В течение суток экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, организацию охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем, задачи противоминного обеспечения, а также подготовку к проведению высадки морского десанта на необорудованное побережье.
Накануне, большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский» в губе Грязная Кольского залива осуществили погрузку техники и личного состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота, принимавшую участие в тактическом эпизоде боя за высадку, который был показан в городе Североморске в рамках военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-морского флота России.
В ходе перехода морем к пункту постоянной дислокации личному составу подразделений отдельной бригады морской пехоты еще предстоит отработать  высадку боевой техники из твиндеков корабля на необорудованное побережье способом «на упор» со снятием временных нормативов.
Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев и экипажей десантных кораблей, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику при доставке морского десанта в район высадки на необорудованное побережье.

 
/ Пресс-служба Северного флота /
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