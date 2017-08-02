В Мурманской области пройдет очередной «День стерилизации»

13 сентября 2017 года во всех лечебных подразделениях ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных состоится очередной «День стерилизации».

Акция по стерилизации животных будет осуществляться по специальным фиксированным ценам и по предварительной записи - 13 сентября, 11 октября, 8 ноября и 13 декабря.

Контактные данные о лечебных учреждениях, информация о стоимости стерилизации размещены на сайте http://www.mosbbg.ru.

Предложение действует для клинически здоровых, зарегистрированных животных, не имеющих возрастных противопоказаний и сопутствующих патологий.



/Комитет по ветеринарии Мурманской области/





