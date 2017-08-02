Благодаря участию во Всероссийском молодежном форуме "Балтийский Артек" молодые учителя Заполярья получили бесценный педагогический опыт

С 19 по 25 июля состоялся Всероссийский молодёжный форум "Балтийский Артек" смена "Молодые учителя". Форум объединил свыше 400 молодых педагогов из более чем 70 субъектов Российской Федерации. Мурманскую область представляли Озерова Дина, учитель истории Мурмашинской школы, и Матвеева Татьяна, учитель русского языка и литературы школы 2 пгт Сафоново. За неделю наши молодые специалисты посетили более 10 панельных дискуссий на тему развития Российского движения школьников в образовательных организациях и 7 мастер-классов различной практиориентированной направленности. На каждое мероприятие были приглашены специалисты различных структур исполнительной власти, которые ответили на все интересующие вопросы молодых учителей.



Во время форума состоялся конвейер проектов, на котором представили свои идеи 294 участника, 30 из которых получили финансовую поддержку на ее реализацию. Матвеева Татьяна предложила идеи усовершенствования профориениационной работы в регионе. Её проект получил название "Компас самоопределения". Этот проект планируется реализовать на базе опорных школ РДШ в Мурманской области.



Завершилась образовательная программа смены панельной дискуссией с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева и директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ Игоря Михеева. С молодыми педагогами страны эксперты обсудили роль Российского движения школьников в системе воспитания детей.



Наши молодые учителя получили бесценный педагогический опыт и планируют реализовать идеи, которые были предложены как участниками форума, так и приглашении специалистами.





/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/