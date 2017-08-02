Здоровый сон рыбака. В Кировском районе нашли потерявшегося мужчину. Он спал в своем автомобиле

Благополучно завершилась поисково-спасательная операция в районе озера Барак Кировского района.

Накануне за помощью к спасателям обратились рыбаки, которые не дождались своего товарища. По их словам, после рыбалки на озере он не вернулся к назначенному времени на заранее оговоренное место сбора. Естественно, рыбаки забили тревогу.



На место поиска была направлена дежурная смена Кировского поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Правда, искать потерявшегося долго не пришлось. Спасатели обнаружили его, как говорится, в полном здравии, но спящим в своем автомобиле.



/Главное управление МЧС России по Мурманской области/





