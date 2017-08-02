В Полярных Зорях вынесен приговор наркосбытчице, истязавшей своего ребенка

Прокуратурой г. Полярные Зори в Полярнозоринском районном суде Мурманской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-ки А., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растенй, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), а также преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание-причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника).



Помимо двух фактов сбыта наркотических средств, А. совершила два преступления в отношении своего несовершеннолетнего ребенка – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, наряду с истязанием, то есть причинением физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ.



С учетом личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание, характера и степени общественной опасности совершенных тяжких преступлений, суд в соответствии с позицией прокурора счел невозможным ее исправление без изоляции от общества и признал виновной в совершении вышеуказанных преступлений, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.



/ Прокуратура Мурманской области /



