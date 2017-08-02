Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.08.2017 14:20

В Полярных Зорях вынесен приговор наркосбытчице, истязавшей своего ребенка

Прокуратурой г. Полярные Зори в Полярнозоринском районном суде Мурманской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-ки А., обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растенй, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), а также преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание-причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника).

Помимо двух фактов сбыта наркотических средств, А. совершила два преступления в отношении своего несовершеннолетнего ребенка – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, наряду с истязанием, то есть причинением физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ.

С учетом личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих наказание, характера и степени общественной опасности совершенных тяжких преступлений, суд в соответствии с позицией прокурора счел невозможным ее исправление без изоляции от общества и признал виновной в совершении вышеуказанных преступлений, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

/ Прокуратура Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.85
Евро = 70.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.