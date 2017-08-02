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02.08.2017 15:00

В Мурманской области тревожная ситуация с происшествиями на водных объектах

По данным на 31 июля текущего года, в спасательном ведомстве зафиксировано 28 таких оперативных событий.

Вот, и вчера поступил сигнал бедствия с озера Колозеро. Из-за сильного тумана два рыбака потеряли ориентир и запросили подмогу. Правда, чуть позже они вновь позвонили спасателям и сообщили, что смогли выбраться на берег самостоятельно и в помощи не нуждаются.

Однако как отмечают в Центре ГИМС МЧС России по Мурманской области, основной причиной происшествий на воде в нашем регионе является нарушение правил и техники безопасности.   

Напоминаем, опасно выходить на водные объекты в темное время суток и при плохой видимости (туман, сильный дождь), пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в полный рост, подходить к берегу на большой скорости, перегружать маломерное судно, а также раскачивать  и купаться с него.

Важно также помнить, что именно для детей вода представляет наибольшую опасность. В связи с этим специалисты ГИМС обращают особое внимание на недопустимость нахождения детей на водных объектах без сопровождения взрослых.

Не рекомендуется осуществлять водные путешествия и туристам, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении. И, конечно же, чревато для жизни плавание в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом и многом другом представители спасательного ведомства рассказывают северянам и гостям Заполярного края не только во время профилактических мероприятий и занятий, но также в ходе рейдов и патрулирований.

Так, государственные инспекторы инспекторского участка села Ловозеро Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области совместно с членами ВОСВОД,  внештатными инспекторами ГИМС, представителями отдела полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский», администрации Ловозерского района,  природоохранных органов и ББТУ ФАР провели рейды по выявлению организованных и неорганизованных мест отдыха у воды, в ходе которых отдыхающим раздавали тематические памятки. Одновременно на берегу озера Ловозеро инспекторы «водных дорог» напомнили туристам и работникам туристических баз в Медвежьем углу и Юлинской Салме о правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в Мурманской области и охраны жизни людей на воде.

Также в ходе рейдов осуществлялся контроль  за установкой знаков безопасности. Напоминаем, по ряду причин заполярного климата в Мурманской области предусмотрены только места массового отдыха, где выставляются знаки безопасности «Купаться запрещено!»

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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