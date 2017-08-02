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02.08.2017 11:12

2 августа – День Воздушно-десантных войск

Татьяна Нестерова.

Сегодня - в День рождения Воздушно-десантных войск - в Мурманске пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных этому событию. Отмечать День ВДВ начали с 1930 года, с тех пор как на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение десантников. Внезапность, быстрота, психологическая, физическая подготовка. Эксперимент показал явное преимущество атаки с воздуха.
Традиционно в Мурманске в День ВДВ утром проходит митинг с возложением венков у памятника "Разорванное сердце", установленного в память мурманчанам, погибшим при исполнении воинского долга. В центре города, в сквере на Ленинградской улице пройдет фестиваль солдатской песни. Массовые гулянья будет обеспечивать штатное количество сотрудников мурманской полиции.
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