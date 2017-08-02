Природа - наш общий дом! В областном краеведческом музее открылась выставка детского рисунка "Красная книга Мурманской области глазами детей"

Татьяна Нестерова.

Экспозиция - продолжение творческого конкурса, организованного региональным министерством природных ресурсов в рамках Года экологии. На выставке представлены пятьдесят работ юных художников от 5 до 16 лет из Умбы, Никеля, Островного, Гаджиево, Мурманска. Техника исполнения: гуашь, акварель, пастель, бисер. Всего в конкурсе приняли участие тысяча двести северян.

Заместитель министра министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Людмила Сатановская: "Это, в первую очередь, привлечение внимания юных жителей Мурманской области к проблемам охраны природы. Красный цвет это, вообще, цвет тревоги. И потому она так и называется "Красная книга". Потому что там собраны те виды растений, животных, которые нуждаются в большом нашем внимании, большой нашей защите. И, конечно, наши юные жителя Заполярья - активные участники всех наших мероприятий".

В Год экологии профильное министерство также проводит конкурс фотографий из особо охраняемых территорий Мурманской области, акции "Посади дерево" и "Чистый лес" по уборке лесных массивов от мусора и хлама. Первыми посетителями открывшейся выставки стали школьники. Третья смена летнего лагеря, организованного на базе мурманской гимназии №8. Ребята приняли участие в необычном мастер-классе. Материалом для творчества стало вторсырье.

Заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея Наталья Викторова: "Это уже использованный материал. Чтобы его не выбрасывать - можно сделать поделки и игрушки для дома".





