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02.08.2017 11:10

Не все владельцы "двухколёсных" знакомы с ПДД. Кировские дорожные полицейские напомнили велосипедистам правила поведения на дороге

Любовь Дубова.

В зоне внимания пешеходы и велосипедисты. Нарушают и те и другие. Неправильно передвигаются вдоль оживленной проезжей части. За полчаса 10 предупреждений. Чаще всего о правилах забывают дети. Двигаясь на велосипедах по обочине навстречу машинам. При том, что до 14 лет они вообще не должны выезжать со дворов - напоминают сотрудники ДПС.
Блиц: "Сколько вам лет? - Мне 13, - мне 11. - Вы сейчас нарушаете еще 1 пункт правил. На дороги можно выезжать детям до 14 лет? Не знаете. Вот до 14 лет вы должны во дворах кататься, на площадках, но никак ни на проезжей части".
Инспектор дорожно-патрульной службы Светлана Астапова: "На первый раз предупреждение. Информация поступает в образовательные учреждения, с ними опять же проводят беседы, разъясняют правила дорожного движения. Но если это систематически продолжается и ребенок продолжает нарушать ПДД, то ответственность уже административная наступает у их родителей".
Для взрослых, которые ездят на велосипеде не по правилам и пересекают пешеходный переход верхом на "двухколесных", предусмотрен приличный штраф - 800 рублей. В этом году нескольким нарушителям в Кировске он уже выписан.
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