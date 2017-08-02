Реализация Государственной программы развития моногородов в действии. Оленегорск продолжает формировать комфортную среду

Яков Осетров.

Оленегорск делает новые шаги в реализации Государственной программы развития моногородов. Её цель - уйти от от зависимости от градообразующих предприятий. Природные ресурсы, на которых они работают, не бесконечны, и чтобы у таких городов было будущее - им надо думать об альтернативах. План развития Оленегорского ГОКа финиширует уже в 2026 году, и власти заранее строят новую стратегию. В качестве одной из перспектив - рассматривают туризм. Деревня гномов - в проекте. Агродеревня "Оленний берег" - уже существует.

Предприниматель Татьяна Ефремова: "Пообщаться с животными, узнать о них можно. Мы рассказываем о природе, у нас рядом Симбозерский заказник и мы показываем зверушек, которые здесь вообще есть - это интересно".

Власти Оленегорска прошли обучение в Сколково и за год - провели около 200 переговоров с потенциальными инвесторами. Есть идея построить завод гидроабразивных порошков. Есть и другие предложения. Разработан ежемесячный календарь праздников для гостей. 26 августа, например, на станции Ягельный бор состоится мотовелокросс по пересеченной местности, а 2 сентября в Оленегорске пройдет рок-фестиваль "Металлург".

Глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский: "Наша задача - не дожидаясь, что нам дальше скажет "Северсталь" - мы развиваемся параллельно и должны заниматься развитием других направлений, как я говорил - это сервис, это туризм, событийные мероприятия. Это свои индустриальные проекты совсем с другими инвесторами".







