Туристический кластер "Хибины". В Кировске обсудили перспективы развития городской инфраструктуры

Алексей Котович, Светлана Деменева.

Первое заседание рабочей группы по созданию туристического кластера "Хибины" прошло в Кировске. В проект, который должен повысить туристическую привлекательность города - вкладываются частный бизнес и государство. Длинный зимний сезон, современный аэропорт, хорошая федеральная дорога. Все это работает в плюс Кировску. В рамках все того же туристического кластера идет реконструкция развязки на въезде в город. Сюда вложат 150 миллионов - из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Объект сдадут в сентябре. В планах - строительство объездной дороги-дублера вокруг города. Проект по созданию кластера только начинается.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Мы готовим заявку на 2019 год - для новой федеральной целевой программы по туризму. Туда войдет также проект туристического кластер "Хибины"- возможно, мы возьмем какой-то другой объект инфраструктуры транспортный или социальный".

В крупные объекты - такие как подъемники или аэропорт вкладывает деньги большой бизнес - "ФосАгро". Рядом с ним растет и малый. Кафе, экскурсии, различные услуги. Но в городе не хватает инфраструктуры для туристов. Если кататься нельзя по погоде - им практически нечем заняться.

Глава администрации г. Кировска с подведомственной территорией Сергей Свинин: "Как раз мы сейчас ведем работу. То есть, буквально в течение нескольких дней состоятся торги на строительство многофункциональной ледовой арены. Мы ведем работу по модернизации нашего кинотеатра "Большевик". Много других проектов, важно наличие объектов, которые обеспечат туристам и жителям города, конечно, проводить время".





