Региональное минприроды информирует о дате начала выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов

19 августа 2017 года начало осеннего сезона охоты на боровую и водоплавающую дичь.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области информирует, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 07 августа 2017 г. в пунктах выдачи разрешений согласно графику.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо представить следующие документы:

1.Заявление;

2.Охотничий билет;

3.Документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (650 рублей) за выдачу разрешения и документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира: глухарь (1 особь) - 100 рублей, тетерев (1 особь) – 20 рублей (представляются по собственной инициативе).



Обращаем Ваше внимание (!), что в соответствии с п. 7.11 приказа Минприроды России от 29.08.2014 № 379 (ред. от 29.11.2016) «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2014 № 34694) в осеннем сезоне охоты 2017-2018 года, должностное лицо органа исполнительной власти направляет отказ заявителю в выдаче разрешения, если заявление подается охотником в несколько мест охоты и при этом в заявлении указаны охотничьи ресурсы с различными сроками охоты.

Например, если охотник желает осуществлять охоту на боровую и водоплавающую дичь в нескольких районах общедоступных охотничьих угодий Мурманской области (или на территории всей Мурманской области), то им должно быть подано два заявления: отдельно на боровую и водоплавающую дичь.

Государственная пошлина в размере 650 рублей взимается за выдачу каждого разрешения!

Если охотник желает осуществлять охоту в одном месте охоты, например, в Кировском районе на боровую и водоплавающую дичь, то для оформления одного разрешения он подает одно заявление. Госпошлина уплачивается один раз.

Если, охотник желает осуществлять охоту на всей территории Мурманской области (или в нескольких районах) только на боровую или только на водоплавающую дичь, то также, для оформления одного разрешения он подает одно заявление с указанием только боровой или только водоплавающей дичи. Госпошлина уплачивается один раз.



Кроме того, подать заявление и получить готовое разрешение на добычу охотничьих ресурсов можно через отделения МФЦ (срок оказания услуги – 5 рабочих дней):

1. Отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому, Октябрьскому и Первомайскому административным округам (http://www.mfc51.ru);

2. МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО г. Североморск» (http://severomorsk.mfc51.ru).



Также, Губернатором Мурманской области утверждено постановление от 25.07.2017 г. № 95-ПГ «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Мурманской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения».

В связи с чем, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области информирует, о начале выдачи разрешений на добычу бурого медведя согласно установленных квот.



Сроки и виды охоты на территории Мурманской области осуществляются в соответствии спостановлением Губернатора Мурманской области от 19.11.2012 186-ПГ «Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Мурманской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».



Примечание.

- к боровой дичи относятся глухари, тетерев, куропатки и др.

- к водоплавающей дичи относятся гуси, утки и др.



/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/