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02.08.2017 15:45

Новая спортивная площадка появилась на территории колонии-поселения в Оленегорске

Футбольный матч среди осуждённых прошёл в оленегорской колонии-поселении № 24. Правда, команды в упорной борьбе так и не смогли определить победителя, завершив встречу со счётом 3:3. Но результат был весьма символичным, так как победу праздновали в этот день абсолютно все.
Особенностью этих спортивных баталий стало то, что они ознаменовали собой открытие в учреждении новой специально оборудованной для игры в футбол и волейбол площадки с травяным покрытием. Игровые виды спорта традиционно пользуются популярностью в колонии-поселении, и осуждённые часто играют в футбол и волейбол в свободное от работы время.  Но вот только до настоящего моментп в качестве площадки использовался плац учреждения, что было не очень комфортно для игроков.
Этим летом администрация колонии-поселения  активно поддержала инициативу поселенцев об организации собственными силами игрового поля с травяным покрытием, определив под эти цели участок на территории учреждения.  Ведь и дело нужное, и занятость осуждённых полезным делом, да и отношение потом к спортивному объекту бережное будет - своими руками сделано.
С большим энтузиазмом любители спорта приступили к работе: расчистили участок, убрали кочки, вскопали землю, засеяли семенами трав, предназначенных специально для футбольных полей. Выделили отдельный участок и для организации волейбольной площадки.  И к началу августа спортивный объект уже был готов принимать первых спортсменов. По этому случаю торжественно перерезали ленточку и провели дружеский матч.
Уже составлен на месяц вперёд график проведения турниров по футболу. Впереди также волейбольные соревнования. Главное, чтобы погода в августе не подвела.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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