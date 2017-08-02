В Мурманске рецидивист осужден за кражу в значительном размере

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на В., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что В., ранее судимый за совершение разбоя, в мае 2017 года в день освобождения из мест лишения свободы в целях получения личной материальной выгоды проник в салон автомобиля, находящегося на проезжей части одной из улиц Ленинского округа, и похитил имущество, принадлежащее жителю Мурманска, причинив ущерб на общую сумму более 21 тыс. рублей.



С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание данные о личности подсудимого, не имеющего регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации, характер и конкретные обстоятельства преступления, совершенного непосредственно сразу же после освобождения из мест лишения свободы, в условиях рецидива, в период установленного в отношении него административного надзора, суд пришел к выводу о невозможности исправления В. без изоляции от общества и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



/ Прокуратура Мурманской области /



