Житель города Североморска подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС

Следственными органами Следственногокомитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя ЗАТО города Североморска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).



По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемый, желая избежать административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.37 и ст.12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством, будучи непристегнутым ремнем безопасности, а также не имея при себе полиса ОСАГО, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 1000 рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.



/ Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области /