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02.08.2017 11:45

Житель города Североморска подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС

Следственными органами Следственногокомитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя ЗАТО города Североморска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в июне 2017 года подозреваемый, желая избежать административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.12.37 и ст.12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством, будучи непристегнутым ремнем безопасности, а также не имея при себе полиса ОСАГО, передал сотруднику ДПС взятку в сумме 1000 рублей. Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в дежурную часть, чем пресек незаконные действия злоумышленника.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.  Расследование уголовного дела продолжается.

/ Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области /
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