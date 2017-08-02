Сельский праздник Поморской козули в селе Кузрека Терского района ждет гостей

5 августа в селе Кузрека Терского района в восьмой раз пройдет традиционный сельский праздник Поморской козули.

Праздник пользуется огромной популярностью не только у жителей Мурманской области, но и далеко за его пределами. Особая душевная атмосфера праздника, его организация в естественных природных условиях привлекает гостей и туристов из других субъектов Северо-Запада и центральной части России.

На поляне у колодца в центре села развернётся праздник с участием народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и г. Конаково Тверской области.

Ключевым моментом праздника станут различные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника.

Для гостей праздника готовят свои музыкальные приветствия ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии - Чупинский яхтклуб и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область).

На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Все желающие смогут отведать поморские угощения.

Гости праздника увидят выставку картин художника-графика Ирины Ситдиковой, члена Союза художников России (г. Апатиты), представление Ледового театра Владимира Комягина «Бешеная пила» (ЭТЦ «Снежная деревня», г. Кировск), а также презентацию виртуальных гидов музеев «Аметиста» (Умба) и «Валитов камень» (Чупа).

Также в программе праздника – прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний, весёлое сельское дефиле, ледовое представление от «Снежной деревни» и конкурс огородных пугал.

Приглашаем жителей и гостей Мурманской области насладиться красотой природы Терского берега, полюбоваться на изделия мастеров и умельцев, заразиться искусством народных певцов и музыкантов, весельем и душевностью праздника!



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/