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02.08.2017 12:00

Сельский праздник Поморской козули в селе Кузрека Терского района ждет гостей

5 августа в селе Кузрека Терского района в восьмой раз пройдет традиционный сельский праздник Поморской козули.
Праздник пользуется огромной популярностью не только у жителей Мурманской области, но и далеко за его пределами. Особая душевная атмосфера праздника, его организация в естественных природных условиях привлекает гостей и туристов из других субъектов Северо-Запада и центральной части России.
На поляне у колодца в центре села развернётся праздник с участием народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и г. Конаково Тверской области.
Ключевым моментом праздника станут различные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника.
Для гостей праздника готовят свои музыкальные приветствия ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии - Чупинский яхтклуб и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область).
На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Все желающие смогут отведать поморские угощения.
Гости праздника увидят выставку картин художника-графика Ирины Ситдиковой, члена Союза художников России (г. Апатиты), представление Ледового театра Владимира Комягина «Бешеная пила» (ЭТЦ «Снежная деревня», г. Кировск), а также презентацию виртуальных гидов музеев «Аметиста» (Умба) и «Валитов камень» (Чупа).
Также в программе праздника – прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний, весёлое сельское дефиле, ледовое представление от «Снежной деревни» и конкурс огородных пугал.
Приглашаем жителей и гостей Мурманской области насладиться красотой природы Терского берега, полюбоваться на изделия мастеров и умельцев, заразиться искусством народных певцов и музыкантов, весельем и душевностью праздника!

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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