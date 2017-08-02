Безопасное лето в Кандалакше. Волонтеры общественной организации провели тематическую станционную игру

Кандалакшская местная молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» продолжает реализацию проектов «Мы за безопасность на дорогах» и «Изучаем ПДД – играя» - победителей конкурса Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области среди проектов по предупреждению опасного поведения на дороге.

20 и 31 июля для участников программы «Нескучные каникулы» и воспитанников подростково-молодежного клуба «Мечта» волонтерами общественной организации «Новое поколение» проведена тематическая станционная игра. В легкой игровой форме ребята изучали правила дорожного движения, приобретали навыки расставления знаков.

Аналогичные мероприятия запланированы в ближайшее время на базе иных подростково-молодежных клубов молодежного центра «Гармония» города Кандалакша и оздоровительно-образовательного центра «Гандвиг».

Впереди у участников проектов фотокросс по теме правил дорожного движения и чемпионат по баннерной игре.



Информация предоставлена КММОО ПРОАМ «Новое поколение»



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/