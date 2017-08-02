В Заполярье продолжается прием документов на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования

В большинстве колледжей и техникумов, расположенных на территории Мурманской области, уже начался прием документов на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.



Напоминаем, что прием на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. Вступительные испытания предусматриваются только по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.



Прием документов начинается не позднее 20 июня. Основной прием документов на обучение по очной форме продлится до 15 августа, а при наличии вступительных испытаний - до 10 августа. Если остаются незаполненные свободные места, то прием документов может быть продлен до 25 ноября.



Сроки приема заявлений на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема образовательной организации.



Зачисление проводится при наличии оригинала документа образования.



Информация о ходе приемной кампании в государственных областных профессиональных образовательных организациях еженедельно анализируется в Министерстве образования и науки Мурманской области и размещается для удобства в отдельном файле в формате Excel.



Во всех образовательных учреждениях работают приемные комиссии, которые консультируют и принимают документы. Кроме того, документы о приеме могут быть направлены через операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме по электронной почте, поданы в электронном виде через портал государственных услуг. У каждой образовательной организации есть свой сайт, где можно получить необходимую информацию.



Прием осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.



Стандартный пакет документов включает в себя заявление, паспорт, оригинал или копию аттестата и 4 фотографии.



При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), необходимо представить оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра.



В текущем году на обучение по 35 профессиям и 51 специальности среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета смогут поступить около 3,5 тысячи абитуриентов. Это те направления, по которым имеется наибольшая потребность экономики региона. Более 60 % мест относятся к программам технического или естественнонаучного профилей, более 12 % - к медицинскому профилю, около 11 % - педагогическому профилю.



В целях опережающего кадрового обеспечения впервые в регионе открыт прием на обучение по профессии среднего профессионального образования «Мастер общестроительных работ» в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота, по профессии «Электромонтер по ремонту электросетей» в Кандалакшском индустриальном колледже, по специальности «Стоматология профилактическая» в Мурманском медицинском колледже.



Мурманская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в частности, речь идет о реализации новых образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям. В 2017/2018 учебном году в 11 областных колледжах будет осуществлен прием на обучение по новым образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.



Значительная часть перечня профессий и специальностей доступна для лиц с ограниченными возможностями, инвалидов. Они могут обучаться как совместно со студентами, которые не имеют ограничений по здоровью, так и по индивидуальной программе. Обучение осуществляется и по адаптированным программам, если это необходимо. Во время обучения осуществляется сопровождение обучающегося квалифицированными специалистами.



Мурманский колледж экономики и информационных технологий в статусе базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, открывает горячую линию для абитуриентов и их родителей по вопросам приема на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



В 6 государственных областных профессиональных образовательных организациях созданы условия для обучения маломобильных групп (колясочников): Апатитском политехническом колледже, Кандалакшском индустриальном колледже, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Мурманском технологическом колледже сервиса, Мурманском педагогическом колледже, Печенгском политехническом техникуме.



Также в 8 колледжах запланирован прием на обучение за счет средств областного бюджета 118 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего образования (Апатитский политехнический колледж, Кандалакшский индустриальный колледж, Ковдорский политехнический колледж, Кольский транспортный колледж, Мончегорский политехнический колледж, Мурманский индустриальный колледж, Мурманский строительный колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж).



/Министерство образования и науки Мурманской области/