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02.08.2017 15:15

Мурманская областная научная библиотека станет участником Второго международного поэтического фестиваля «Табуретка»

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека примет участие во Втором международном поэтическом фестивале «Табуретка», который организует Фонд «Живая классика».
26 августа в г. Мончегорске, в парке имени Сергея Бровцева, состоится грандиозный праздник для всех любителей литературы.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квесты, экскурсии, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка.
Мурманская областная научная библиотека подготовила необычный подарок участникам фестиваля.
На открытой площадке прозвучат живые голоса Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Роберта Рождественского и других русских поэтов.
Уникальные записи на грампластинках хранятся в фонде главной библиотеки Мурманской области.
Гости поэтического праздника не только послушают стихотворения, но и попытаются отгадать исполнителей. Участники фестиваля увидят раритетный патефон середины 20 века, на котором проигрываются шеллачные пластинки.
На площадке Мурманской научки в парке возле арт-объекта все желающие смогут записать в своем исполнении любимые поэтические строки или стихи собственного сочинения. Голоса исполнителей затем появятся в электронной библиотеке «Кольский Север».

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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