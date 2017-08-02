Кольская АЭС выполняет годовое задание на 104,1%

В июле 2017 года Кольская АЭС выработала 623,2 млн кВтч электроэнергии. Всего с начала текущего года станция выработала 5 987,4 млн кВтч. Таким образом, перевыполнение плана ФАС за 7 месяцев составило 235,5 млн кВтч электроэнергии или 104,1%.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 405 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 3, энергоблок № 4 - в планово-предупредительном ремонте, блок №2 - в резерве.

В соответствии с диспетчерским графиком, нагрузка станции составляет 800 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской АЭС находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).



/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/