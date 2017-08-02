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02.08.2017 10:00

Сотрудники Росгвардии задержали в Мурманске гражданина, находившегося в розыске и совершившего две кражи в один день

На пульт Центра оперативного управления нарядами ОВО Росгвардии по г. Мурманску поступил сигнал «Тревога» – сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из крупных продуктовых магазинов г. Мурманска, расположенного на центральном проспекте. Дежурный незамедлительно направил к объекту наряд вневедомственной охраны для выяснения причин срабатывания сигнализации.
Сотрудники Росгвардии, прибыв на охраняемый объект, выяснили что молодой человек  попыталась похитить из магазина продукты на сумму более 2800 рублей.  
Ранее неоднократно судимый гражданин 1984 года рождения был задержан и доставлен нарядом группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе проведения разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что ранее в этот же день злоумышленник совершил еще одну кражу – похитил у жительницы г. Мурманска телефон Lenovo. Проверка по оперативным базам данных показала, что данный мужчина, к тому же, находится в розыске за уклонение от административного наказания.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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