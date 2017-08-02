Плановые отключения в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.





С 8 часов 25 июля до 24 часов 7 августа – остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 8 часов 26 июля до 24 часов 8 августа – полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.

С 8 часов 1 августа до 24 часов 3 августа – опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.-63 дома

С 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа –остановка Угольной котельной –(Смирнова,16,20,22)

С 8 часов 1 августа до 24 часов 2 августа – опрессовка теплосети от Котельной «Росляково -1» ( мазут) – 67 домов



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09. 00 – 16. 00 ул. Свердлова, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)



ул. Капустина, 2, 3, 4, 5

ул. Анатолия Бредова, 17, 19, 21





ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



11.00 – 13.00 ул. Бабикова, 6



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/