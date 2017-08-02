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02.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.


С 8 часов 25 июля до 24 часов 7 августа – остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома
С 8 часов 26 июля до 24 часов 8 августа – полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов.
С 8 часов 1 августа до 24 часов 3 августа – опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от ЦТП-171, 175 кв.-63 дома
С 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа –остановка Угольной  котельной  –(Смирнова,16,20,22)
С 8 часов 1 августа до 24 часов 2 августа – опрессовка теплосети от Котельной  «Росляково -1»  ( мазут) – 67 домов

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09. 00 – 16. 00 ул. Свердлова, 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)

                        ул. Капустина, 2, 3, 4, 5
                        ул. Анатолия Бредова, 17, 19, 21

 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 13.00   ул. Бабикова, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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