Африканский подросток, полтора года назад получивший приют в ловозерском соццентре, сегодня получил российский паспорт

Елена Ямаш.

Абдул Башир Уэдраого из Буркина-Фасо стал россиянином. Напомним, африканского подростка, которому финские пограничники отказали во въезде в соседнюю страну, полтора года назад приютили в ловозерском центре соцобслуживания. Сегодня он получил паспорт гражданина РФ, подарок от губернатора и перспективы дальнейшего обучения.

Зима 2016. В ловозерский социальный центр поступил необычный воспитанник. Абдулу Баширу, сироте из глухой деревни на западе африканского континента, можно сказать, повезло. Задержанного при попытке попасть в Финляндию с просроченной визой подростка, не депортировали на родину, раздираемую вооруженными конфликтами. Не поместили в СИЗО. Через суд удалось определить его в социальное учреждение.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "У нас всегда критикуют чиновников. Вот если бы не эти чиновники, если бы они не проявили внимание и ответственность, ничего бы не случилось".

Индивидуальное обучение, секции. Поначалу подростку, говорящему только по-французски, было непросто.

Абдул Башир Уэдраого: "Остальное 4-5, просто русский один тяжелый".

За полтора года Абдул, сменивший 30 градусов жары на столько же мороза, привык и к климату, и к людям. С ребятами из приюта нашел общий язык сразу - еще не владея русским.

Максим Исаев: "Конечно, будет Абдула не хватать, все-таки привык к нему".

Психолог ловозерского центра социального обслуживания населения Светлана Сазонкина: "Я волнуюсь тоже, я тоже волнуюсь, потому что ты уезжаешь. Полтора года он у нас жил".

В июне Абдулу Баширу исполнилось 18. Сегодня он получил паспорт гражданина России.

Сейчас местные власти готовят документы для того, чтобы Абдул мог получить официальный статус сироты - а, значит, и все положенные социальные льготы.

Абдул Башир Уэдраого: "Сегодня великий день для меня, в моей жизни сегодня начинается Россия. Я очень рад, что я останусь гражданином России".

Полтора года назад, в далеком от Заполярья Краснодарском крае, африканского мальчика увидела в новостях Людмила Шишова. Решила помочь юноше, нашла его. Сначала созванивались, переписывались. И вот сегодня впервые увидели друг друга.

Людмила Шишова: "Я даже всплакнула, когда сказали, что его на границе задержали. Легко одет, кроссовки дырявые. Мы готовы ему предоставить жилье, помочь получить образование, возможно, добьется хороших успехов в футболе".

Абдул с детства мечтал стать футболистом. Впереди - поступление в краснодарскую "Академию футбола". Бабушка, как называет подросток Людмилу Шишову, уже успела договориться с руководством местных команд. К подающему надежды спортсмену там пообещали присмотреться.







