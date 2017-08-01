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01.08.2017 18:40

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова проинспектировала ход ремонтных работ во время рабочей поездки в Кировск

Светлана Деменева.

Главный жилищный инспектор Алена Кузнецова во время рабочей поездки в Кировск посмотрела, как в этом году идут ремонты в городе. В прошлом подрядчик из Санкт-Петербурга фактически сорвал работы в нескольких домах. Кроме того, из-за погоды этим летом возникли проблемы.
Дом на улице Юбилейной в Кировске наконец увидел рабочих. Прошлые лето и осень он простоял в лесах. Контракт с подрядчиком расторгли. Фирма была питерская. В этом году пришла новая, местная. Работы начались и идут вручную.
Центр Кировска украшают леса второй летний сезон. Есть надежда, что до осени их все-таки снимут, закончив работы. Этот дом - и не он один - подпортил отчеты фонда капремонта. Подвели подрядчики и погода. В пожарном порядке пришлось доделывать работу там, где невозможно ее было отложить; и там, где можно - переносить на 2017.
Ведущий специалист НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Евгений Вавилов: "Мы стараемся выезжать сюда еженедельно - но, опять же, понимаете, достаточно удаленный муниципалитет и каждый день здесь присутствовать крайне сложно".
Каждый день теперь могут проверять подрядчика представители местной администрации. Первым в регионе Кировск взял на себя функции технического заказчика работ по капремонту. То есть, практически все. Фонд здесь - просто платежный агент. В городе предстоит сделать 9 фасадов и крыш. Очевидно, не все успеют.
Заместитель начальника управления кировским городским хозяйством Анжелика Ахмедова: "Мы для себя уже четко понимаем, что мы уйдем в зиму - но по технологии выполнения работ ремонт крыши в зимних условиях допустим. Мы преследуем цель выполнить работы до конца года - качественно".
Первый фасад в этом сезоне сделан только к концу июля. Его принимать и приехала глава Госжилинспекции. Это тоже перенос с прошлого года. В сроки не уложилась мурманская компания, пытаясь работать в мороз. Работы приостановили, контракт не разорвали - и вот финал все-таки случился.
Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Проблемы по капремонтам, как правило, в зависимости от подрядчика и, как правило, от того, когда прошли все конкурсные процедуры, когда выбрали подрядчика и когда подрядчик вышел на работу".
Пока в этом коротком сезоне работы в муниципалитетах начаты без срывов. Времени, учитывая погоду, остается, не так много. В этом году программа фонда капремонтов должна расшириться. В нее войдут работы по замене деревянных перекрытий. На федеральном уровне изменения приняты - на очереди регион.



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