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01.08.2017 16:20

В образовательных учреждениях Мурманска полным ходом идёт летняя ремонтная кампания

Любовь Дубова.

Около ста учреждений образования в Мурманске в этом сезоне переживают большие ремонты. В 61-й прогимназии практически готова столовая. Её сегодня посетил глава администрации Андрей Сысоев. Помещение за месяц с небольшим обновили с учетом современных требований. Работы провели капитальные. Перепланировали пищеблок и обеденную зону, заменили окна и пол. Впереди - установка вентиляции и нового оборудования. В школе появится посудомоечная машина и пароконвектомат.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если говорить о цифрах - а они очень показательные - в 15 школах мы делаем кровли, в 78 - сети, инженерные системы, в 25 учреждениях образования делаем  общестроительные работы. Больше ста учебных учреждений у нас в этом году задействованы".
 План расписывается традиционно еще в начале года. У педагогов уже есть пожелания на 2018. Встреча с главой администрации - возможность их обсудить.



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