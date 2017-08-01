Защиту трудовых прав северян губернатор Марина Ковтун обсудила с руководителем Государственной инспекции труда в Мурманской области Андреем Балмочных

Алексей Котович.

Защита трудовых прав северян стала основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с руководителем Госинспекции труда в Мурманской области Андреем Балмочных. Ведомство еженедельно мониторит состояния задолженности по заработной плате перед работниками организаций и предприятий региона. По оперативным данным, общий размер задолженности сегодня составляет свыше 313 миллионов рублей перед работниками 27 предприятий. Глава региона подчеркнула, что правительство области и региональный комитет по труду и занятости готовы активизировать взаимодействие с инспекцией при работе с предприятиями-банкротами. При этом Марина Ковтун отметила значимость тщательного мониторинга ситуации с задолженностью и работы на её предупреждение.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "На сегодняшний день более 800 работников Мурманского государственного технического университета не получили своевременно зарплату и расчет по отпускным на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Сейчас, я знаю, она немного снизилась. Какие меры принимает Госинспекция труда, чтобы погасить эту задолженность?"

Руководитель государственной инспекции труда в Мурманской области Андрей Балмочных: "Госинспекция труда плотно работает с МГТУ. На данный момент у нас на рассмотрении находятся порядка 30 обращений работников. Мы работаем с каждым заявлением".







