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01.08.2017 17:40

Более 15 куб. м отходов собрали участники субботника на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»

В минувшие выходные на полуостровах Рыбачий и Средний, а также на прилегающей территории вдоль реки Титовка в рамках волонтерской акции «Для природы важен каждый» состоялся субботник.
 
К акции присоединились более 60 волонтеров, в том числе представители администрации Кольского района, областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и участники на собственном высокопроходимом автотранспорте.

Мероприятие было организовано руководителем проекта «Просторы Кольского полуострова» Артуром Шинкаруком совместно с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Необходимый инвентарь и специализированную автотранспортную технику для вывоза собранного мусора от контрольно-пропускного пункта «Титовка» предоставила управляющая компания «Центр по обращению с отходами».

За два дня волонтеры акции собрали свыше 15 куб. м отходов.

Каждый участник субботника получил тематический буклет «Памятка посетителям особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», изданный региональным министерством природных ресурсов и экологии при поддержке Кольского центра охраны дикой природы.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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