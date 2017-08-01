Более 15 куб. м отходов собрали участники субботника на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»

В минувшие выходные на полуостровах Рыбачий и Средний, а также на прилегающей территории вдоль реки Титовка в рамках волонтерской акции «Для природы важен каждый» состоялся субботник.



К акции присоединились более 60 волонтеров, в том числе представители администрации Кольского района, областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и участники на собственном высокопроходимом автотранспорте.



Мероприятие было организовано руководителем проекта «Просторы Кольского полуострова» Артуром Шинкаруком совместно с министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Необходимый инвентарь и специализированную автотранспортную технику для вывоза собранного мусора от контрольно-пропускного пункта «Титовка» предоставила управляющая компания «Центр по обращению с отходами».



За два дня волонтеры акции собрали свыше 15 куб. м отходов.



Каждый участник субботника получил тематический буклет «Памятка посетителям особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», изданный региональным министерством природных ресурсов и экологии при поддержке Кольского центра охраны дикой природы.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /



