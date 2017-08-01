Сегодня глава области проверила ход подготовки к новому отопительному сезону "Северной" котельной акционерного общества "Мурманэнергосбыт"

Елена Белкина.

Это старейшая мазутная и самая крупная котельная в Мурманске. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 460 жилых домов Ленинского округа. Общая протяженность тепловых сетей предприятия превышает 62 тысячи метров. Сегодня она не только надежный источник теплоснабжения, но и пункт сбора топлива для других предприятий компании. Весь отопительный сезон, который в этом году затянулся на 2 недели, "Северная", как и все подразделения МЭСа,отработала практически в безаварийном режиме.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы начинали в 2012 году, кругом были одни проблемы, не знали, за что хватиться. А сегодня мне докладывают, что еще целый месяц впереди, а почти что нормативный запас топлива сформирован, ремонтные работы идут по графику, есть неснижаемый запас с материалов, которые необходимо применять при ремонтах - то есть все, что мы запланировали, все выполняется, от графика не отходят".

В этом году к областному ресурсоснабжающему предприятию планируют присоединить североморские теплосети, котельные в Заозерске и Видяево. Коллектив увеличится до 3805 человек. Все проблемы решаются в оперативном порядке. Работы по подготовке к новому отопительному сезону уже выполнены на 70%. Средства на закупку топлива есть. Сейчас на складах находится 23 тысячи тонн при суточном потреблении 280 тонн.

Генеральный директор АО "Мурманэнергосбыт" Александр Филиппов: "Топливо в августе месяце будет куплено. Тысячи тонн уже законтрактовано у "Роснефти", на сентябрь будем покупать 41 тысячу тонн, что даже с суточным расходом, который мы учли, позволит на первое октября 2017 создать нормативный запас 62 тысячи тонн. Чуть-чуть даже выше, чем нормативный запас должен быть - 61,5 тысяча тонн".







