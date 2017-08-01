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01.08.2017 16:45

В рамках летней ремонтной кампании в Мурманске продолжается обновление лестниц

Наталия Бурдина.

Один такой объект сейчас приводят в порядок на улице Полярные Зори, возле дома №30. Лестница находится на скале, поэтому строителям было непросто подогнать размеры ступеней согласно стандарту. Требования по ГОСТу: высота - 15 сантиметров, ширина - не более 32. Установят здесь поручни и пандусы. Саму лестницу уже заасфальтировали. В начале следующей недели обещают сдать в эксплуатацию. Всего же в этом году в городе обновят 9 пешеходных подъемников.
Заместитель директора муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Галина Бальбус: "Лестницы на Папанина 22-24, мы уже полностью перестелили, осталось только сделать поручни. Плотники делают заготовки, я думаю, в середине той недели лестницы там будут готовы, сейчас у нас на экспертизе находится крупная лестница на  Старостина-29 и у нас на экспертизе находится лестница по Челюскинцев-1, это у ДК Моряков".
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