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01.08.2017 16:40

В Мурманске завершился приём заявок на участие в городском смотре-конкурсе по озеленению и благоустройству дворовых территорий "Мой зелёный город - мой уютный дом"

Яков Осетров.

Попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера решили как частные лица, так и коллективы предприятий и организаций, небезразличных к красоте окружающего пространства. Итоги их труда будут оценивать в четырёх номинациях. За звание "лучшей клумбы", например, готова побороться городская стоматология на улице Коммуны.
Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Прикосновение с природой всегда радует, и если на входной группе такие замечательные клумбы у нас образовались - мне приятно на работу приходить не только потому, что я люблю свою работу, но и потому, что меня встречают цветы. Я думаю, нашим пациентам тоже приятно будет встретиться сначала с цветами, а потом уже с нами".
Скоро специальная комиссия начнет осмотр конкурсных объектов, учитывая площадь обустроенных участков, количество и самочувствие, разнообразие и сочетаемость высаженных растений, кустов и деревьев, а также санитарное состояние и архитектурное оформление газонов. Яркие и креативные идеи приветствуются. Лидеры получат дипломы и подарки. Мечтают о победе и стоматологи, они участвовали всем коллективом и надеются - не в последний раз.
Сотрудник клиники Валентина Федорова: "Решение было единогласное - приобрести именно такой жёлтый тон цветов, чтобы настроение у людей было радостное. Поэтому на следующий год мы приукрасим, постараемся собрать семена и сделать наши клумбы ещё более ярче".
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