Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимний период

Сегодня состоялось всероссийское видеоселекторное совещание под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня по вопросу о ходе подготовки предприятий ЖКХ субъектов Российской Федерации к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. От Мурманской области в совещании приняли участие заместитель губернатора Евгений Никора, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский и руководитель Государственной жилищной инспекции Алена Кузнецова.



Подготовка к отопительному периоду в Мурманской области проходит в штатном режиме. В настоящее время в муниципальных образованиях работает областная межведомственная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период.



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