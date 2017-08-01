Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.08.2017 15:50

Молодежный фестиваль «ТРАССА» возвращается!

Любовь Дубова.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям готовится к проведению X Мурманского открытого регионального фестиваля «ТРАССА». Заявки уже принимаются. В творческом конкурсе могут участвовать все жители России, а также стран зарубежья, в том числе, коллективы. Возраст - от 14 до 30 лет. Прием заявок стартовал. В программе 7 традиционных площадок. Среди которых - фестивали вокала "Взлетная полоса", театрального искусства «Анти-freeze», рок-музыки "Рок-мотор" и другие.
Большинство отборочных туров состоится в заочном режиме. Финалы площадок пройдут в семи муниципалитетах Мурманской области осенью. А завершится фестиваль «ТРАССА» гала-концертом, который состоится в конце октября. Участие в отборочных турах Фестиваля осуществляется на основе поданной заявки в авторизированной информационной системе «Молодежь России» (http://ais.fadm.gov.ru).
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.06
Евро = 70.46
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.