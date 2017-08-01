Молодежный фестиваль «ТРАССА» возвращается!

Любовь Дубова.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям готовится к проведению X Мурманского открытого регионального фестиваля «ТРАССА». Заявки уже принимаются. В творческом конкурсе могут участвовать все жители России, а также стран зарубежья, в том числе, коллективы. Возраст - от 14 до 30 лет. Прием заявок стартовал. В программе 7 традиционных площадок. Среди которых - фестивали вокала "Взлетная полоса", театрального искусства «Анти-freeze», рок-музыки "Рок-мотор" и другие.

Большинство отборочных туров состоится в заочном режиме. Финалы площадок пройдут в семи муниципалитетах Мурманской области осенью. А завершится фестиваль «ТРАССА» гала-концертом, который состоится в конце октября. Участие в отборочных турах Фестиваля осуществляется на основе поданной заявки в авторизированной информационной системе «Молодежь России» (http://ais.fadm.gov.ru).





