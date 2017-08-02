Татьяна Нестерова.

Природа - наш общий дом. В областном краеведческом музее открылась выставка детского рисунка "Красная книга Мурманской области глазами детей". Это продолжение творческого конкурса, который организовало минприроды в рамках Года экологии. Представлены пятьдесят работ юных художников от пяти до 16 лет из Умбы, Никеля, Островного, Гаджиево, Мурманска. Техника исполнения - гуашь, акварель, бисер. Всего в конкурсе приняли участие тысяча двести северян.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Людмила Сатановская: "Это, в первую очередь, привлечение внимания юных жителей Мурманской области к проблемам охраны природы. Красный цвет это, вообще, цвет тревоги. И потому она так и называется "Красная книга". Потому что там собраны те виды растений, животных, которые нуждаются в большом нашем внимании, большой нашей защите. И, конечно, наши юные жителя Заполярья - активные участники всех наших мероприятий".







