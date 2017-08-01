Суровая северная природа, адреналин и скорость. В Кандалакшу, на очередной этап кубка "Норшоп" съехались любители экстремального спуска на горных велосипедах

Алексей Котович.



Дисциплина "эндуро" - смесь даунхилл и кросс-кантри - это настоящее испытание на выносливость. Старт - на вершине Волостной сопки, а туда еще нужно добраться. Затем спортсмены один за другим бесстрашно устремляются на велосипедах вниз, преодолевая двухкилометровую трассу.

Участник соревнований (г. Петрозаводск) Александр Григорьев: "Эндуро испытывает тебя на выносливость. По камням, корням. Старт наверху, получается. Горы. Финиш внизу. На протяжении всей дистанции могут встречаться искусственные элементы".

Среди спортсменов, пожелавших проверить свои силы в таком экстремальном спуске, не только представители Мурманской области, но и велосипедисты из Петрозаводска (они в итоге заняли первые места практически во всех номинациях), Питера и даже Москвы, Тулы и Чебоксар. Для всех них эти соревнования стали не только отличной возможностью оценить заполярную трассу и соперников, но и полюбоваться уникальной северной природой.

Участник соревнований (г. чебоксары) Максим Семенов: "Впервые за полярным кругом. Такая красота, можно приезжать только ради вашей красоты".

Участник соревнований (г. Петрозаводск) Кирилл Рекалов: "Трасса, конечно же, интересная. Во-первых, виды обалденные. Во-вторых, сам рельеф очень интересный, есть, как поработать, набраться техники".





