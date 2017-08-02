Оленегорск делает новые шаги в реализации государственной программы развития моногородов

Яков Осетров.

Её цель - уйти от зависимости от градообразующих предприятий. В Оленегорске в качестве одной из перспектив рассматривают туризм. 26 августа проведут спортивный, а 2 сентября - рок-фестиваль, и далее хотят устраивать праздники каждый месяц. В проекте "Деревня гномов". Уже строится агродеревня "Олений берег". Власти города прошли обучение в Сколково и провели около 200 переговоров с потенциальными инвесторами. Есть идея построить завод гидроабразивных порошков. Есть и другие предложения.

Глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский: "Мы не ждем перспектив, утвержденных от "Северстали" - мы параллельно идём своим курсом и смотрим на инвесторов, пытаемся развить производственную базу".