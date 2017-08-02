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02.08.2017 08:52

Первое заседание рабочей группы по созданию туристического кластера "Хибины" прошло в Кировске

Артем Дашевский, Светлана Деменева.

В проект, который должен повысить туристическую привлекательность города - вкладываются частный бизнес и государство. Транспортная составляющая финансируется на бюджетные деньги. В рамках туристического кластера идет реконструкция развязки на въезде в город. Сюда вложат 150 миллионов. Из муниципального, регионального и федерального бюджетов. Развязка - первый этап решения транспортной проблемы в Кировске. Объект сдадут в сентябре. В планах строительство объездной дороги - дублера вокруг города. Проект по созданию кластера только начинается.
Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Мы готовим заявку на 2019 год - для новой федеральной целевой программы по туризму. Туда войдет также проект туристического кластер "Хибины"- возможно, мы возьмем какой-то другой объект инфраструктуры транспортный или социальный".



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