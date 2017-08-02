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02.08.2017 08:45

Дорожные полицейские Кировска провели рейд за городом

Любовь Дубова.

Не все владельцы "двухколёсных" знакомы с ПДД. Дорожные полицейские Кировска провели рейд за городом. В зоне внимания пешеходы и велосипедисты. Нарушают и те, и другие. Неправильно передвигаются вдоль оживленной проезжей части. За полчаса 10 предупреждений. Чаще всего о правилах забывают дети. Двигаясь на велосипедах по обочине навстречу машинам. При том, что до 14 лет они вообще не должны выезжать со дворов - напоминают сотрудники.

Инспектор дорожно-патрульной службы Светлана Астапова: "На первый раз предупреждение. Информация поступает в образовательные учреждения, с ними опять же проводят беседы, разъясняют правила дорожного движения. Но если это систематически продолжается и ребенок продолжает нарушать ПДД, то ответственность уже административная наступает у их родителей".
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