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02.08.2017 08:38

Уважать чужой труд и соблюдать чистоту. Люди преклонного возраста навели порядок на Рябиновой аллее в Кандалакше

Любовь Дубова.

Генеральная уборка на Рябиновой аллее в Кандалакше. И порядок там регулярно наводят не дворники, а люди преклонного возраста, активисты общественной организации "Дети войны". Деревья и памятный знак появились здесь по их инициативе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Место стало популярным у горожан. Вместе с отдыхающими появился и мусор, который пожилые люди убрали во время очередного субботника. Они также установили и покрасили скамейки. Прикрепив объявление с просьбой уважать чужой труд и впредь соблюдать чистоту на Рябиновой аллее.
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