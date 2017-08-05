Жителей Заполярья приглашают принять участие в конкурсе литературных творческих работ «Мифы и легенды Мурманской области»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе литературных творческих работ «Мифы и легенды Мурманской области». На конкурс принимаются литературно-художественные произведения о выдающихся и талантливых жителях региона, о прошлом, настоящем и будущем городов и населенных пунктов Мурманской области, а также истории из жизни отдельных семей.



Участники – жители Мурманской области вне зависимости от возраста – могут направить не более трех работ в номинациях: «Мифы и легенды Кольского края», «Мифы и легенды коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов», «Легенды Севера», «Здесь начинается Россия».



Работы принимаются до 27 января 2018 года по электронной почте: post@mvestnik.ru (с указанием в теме письма «Мифы и легенды Мурманской области»). Победители в каждой номинации будут определены до 6 февраля 2018 года.



Отрывки произведений победителей будут публиковаться в ежедневной областной газете «Мурманский вестник» и зачитываться в эфире радиостанций «Радио России – Мурманск» и «Маяк – Мурманск» гостелерадиокомпании «Мурман».



Дополнительную информацию о правилах участия можно найти в Положении о конкурсе в новостной вкладке «Коренные малочисленные народы севера» на официальном сайте министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



Конкурс посвящен 80-летию образования Мурманской области и призван повысить интерес жителей региона к истории и культуре родного края. Организаторы – Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, редакция газеты «Мурманский вестник», государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман».



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /