С сегодняшнего дня теплоход "Клавдия Еланская" будет отправляться в Островной с причала №14 Мурманского морского рыбного порта

Илья Комлев.

Там же на борт теплохода будут подниматься пассажиры и загружаться грузы. Для доставки пассажиров до места посадки будут организованы рейсы автобуса от автовокзала, - сообщает департамент эксплуатации флота Мурманского морского пароходства.

А вот высаживать пассажиров и выгружать часть груза «Еланская» по-прежнему будет на морвокзале – на пирсе дальних линий. Получатели грузов в Мурманске могут забрать груз в день прихода теплохода у Морвокзала, получив пропуск на пирс дальних линий или в день отхода на причале №14 Мурманского морского рыбного порта. Туда тоже требуется оформление специального пропуска, напоминает пресс-служба предприятия.





