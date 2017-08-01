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01.08.2017 16:15

Следователи-криминалисты регионального управления СК России провели учебно-практический выезд для освоения новой криминалистической техники - эхолокатора

Отделом криминалистики регионального управления СК России проведен учебно-практический выезд в целях освоения новой криминалистической техники – эхолокатора, поступившей на вооружение следственного управления.

В ходе данного мероприятия в полевых условиях проверялись возможности применения вышеуказанной криминалистической техники при проведении осмотра места происшествия.

Эхолокатор - прибор для исследования рельефа дна водоема. Это оборудование способно определять объекты, непосредственно находящиеся в воде, устройство буквально сканирует рельеф дна водоема. При проведении следственных действий он используется в целях поиска утонувших объектов.

Необходимо отметить, что в 1 полугодии 2017 года в результате применения криминалистической и специальной техники получены сведения (объекты), способствующие раскрытию преступления и имеющие доказательственное значение в 263 случаях. В 105 случаях – по тяжким и особо тяжким преступлениям, расследованным следователями регионального СКР.

Подобные выездные занятия со следователями проводятся регулярно в целях повышения качества проведения следственных действий и результативности применения высокотехнологичной криминалистической техники.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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