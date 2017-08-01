В рамках объезда глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году

Любовь Дубова.

Около ста учреждений образования в Мурманске в этом сезоне переживают большие ремонты. В прогимназии №61 практически готова столовая. Её сегодня посетил глава администрации Андрей Сысоев. Помещение за месяц с небольшим обновили с учетом современных требований. Работы провели капитальные. Перепланировали пищеблок и обеденную зону, заменили окна и пол. Впереди установка вентиляции и нового оборудования. В школе появится посудомоечная машина и пароконвектомат. К новому учебному году прогимназию, которую посещают почти 400 детей, готовят не только профессиональные строители, но и сам коллектив.

Заместитель директора прогимназии № 61 г. Мурманска Татьяна Яночкина: "Наш коллектив в этом году очень хорошо потрудился. Мы отремонтировали 14 классов. Это была покраска стен, укладка линолеума в двух классах. Ну, естественно, и столовая сама".

Этим летом в Мурманске в 15 школах ремонтируют кровли, почти в 80 учреждениях образования идет замена инженерных сетей, в 25 ведутся общестроительные работы. План расписывается традиционно еще в начале года. У педагогов уже есть пожелания на 2018. Встреча с главой администрации- возможность их обсудить.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Это, конечно, будет разобраться с кровлей. Проект уже в работе. Без проекта нельзя делать потому что это очень серьезно капитальные работы. После того, как сделаем кровлю обязательно нужно будет заниматься фасадом, нужно заниматься спортивной площадкой".







