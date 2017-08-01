Мурманская областная научная библиотека представляет вниманию северян книжную выставку «Кольский север в новых изданиях»

На выставке представлены краеведческие монографии, сборники трудов, альбомы, оптические диски, открытки, буклеты, поступившие в библиотеку в 2017 году.

С новыми научными исследованиями знакомят издания Кольского научного центра Российской академии наук и Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. На выставке представлены учебно-методические пособия, изданные Мурманским арктическим государственным университетом и Мурманским государственным техническим университетом.

Большой интерес представляют издания Лапландского природного заповедника, такие как «Растительный мир Лапландского заповедника», «Лемминги, полевки и землеройки Кольского полуострова», «Геологическое наследие Лапландского заповедника» и другие.

Особого внимания заслуживает научно-популярное издание «1941: Воздушная война в Заполярье», автором которого является Александр Марданов. Книга, основанная на архивных документах, восстанавливает хронологию воздушного противоборства в 1941 году на самом северном участке советско-германского фронта – в Заполярье. В результате того, что в 1941 году нашим войскам удалось отразить все попытки немцев и финнов захватить Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, линия фронта на Севере оставалась стабильной в течение последующих трех лет, вплоть до 1944 года.

Для тех, кто изучает культуру поморов Кольского Севера предлагаем музыкальный диск «Антология поморских песен», на котором записаны песни Поморского хора села Териберка и фольклорного хора села Варзуга и поселка Умба.

Также на выставке представлены новые номера периодических изданий: «Север и рынок», «МурманшельфИнфо», «Вестник МГТУ», «Мурманская миля», «Северный стиль» и др.

Выставка работает в отделе краеведения по 30 августа.



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/ Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека /