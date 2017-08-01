Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области провели экологическую акцию

На полуостровах Рыбачий и Средний, а также на прилегающей территории вдоль реки Титовка, состоялся субботник в рамках волонтерской акции «Для природы важен каждый». Здесь волонтеры собрали свыше 15 куб. м. отходов. Другая экологическая акция прошла в Ловозерском районе. Напомним, акция «Чистый берег» - главный инструмент экопросветительской деятельности спасательного ведомства. С 2014 года она проходит по всей стране, в том числе и на Кольском Севере.

Следует отметить, что к акции спасателей активно присоединяются активисты, общественники и неравнодушные северяне. Не стали исключением и мероприятия по очистке прибрежной территории реки Вирма и мыса Семерка озера Ловозеро. В акции «Чистый берег» приняли участие молодежь, представители общественности и инспекторы Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.





/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /



