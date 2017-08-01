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01.08.2017 13:37

"Мифы и легенды Мурманской области". Прием заявок на участие в конкурсе литературных творческих работ стартовал!

Татьяна Нестерова.

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на участие в конкурсе литературных творческих работ "Мифы и легенды Мурманской области", посвященном 80-летию образования Мурманской области. На конкурс могут быть представлены не более трех работ в четырех номинациях. Летратурно-художественные произведения о выдающихся и талантливых жителях региона, о прошлом, настоящем и будущем городов и населенных пунктов, истории из жизни отдельной семьи. Имена победителей станут известны в срок до 6 февраля будущего года. Отрывки лучших произведений опубликуют одни из организаторов конкурса - ежедневная областная газета "Мурманский вестник", прозвучат в радиоэфире государственной телевизионной и радиовещательной компании "Мурман"  и "Маяк-Мурманск".
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