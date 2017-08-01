Ценная находка. В Зеленоборском обнаружены денежные купюры конца XIX начала XX века

При строительстве моста в поселке Зеленоборский обнаружена ценная находка. На месте одного из домов дореволюционной постройки обнаружены денежные купюры различного достоинства.

В поселке Зеленоборский строится новый мост, для возведения этого объекта потребовалось снести несколько домов, которые находились на месте будущей транспортной развязки. После выполнения данных работ, один из рабочих подрядной организации обнаружил интересную находку.

Руководитель проекта ООО "Транстрой" Виталий Иконников: "Котлован разрабатывается механизированным способом — экскаватором. При очередной выборке грунта рабочий подошел к месту работы и обнаружил, что из земли торчат купюры. Как он говорит, пнул их ногой, посмотрел, что это бумажки, наклонился, поднял, увидел спрессованные различного формата бумажки, развернул. И понял, что это деньги".

Порядка ста купюр различного достоинства строители незамедлительно передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Заместитель начальника МО МВД России "Кандалакшский" - начальник полиции Лев Зайцев: ""Проводится процессуальная проверка. В рамках проводимой процессуальной проверки будет назначено исследование, с целью определения исторической и культурной ценности обнаруженных денежных знаков. Исходя из того, какое будет заключение, будет определена их судьба. Либо они будут переданы в музей, либо, в соответствии с законодательством будут переданы лицу, которое их обнаружило".

Не исключено, что на месте старой деревни можно обнаружить еще не одну интересную находку. Зеленоборские краеведы уже начали изучать вопрос, кому могли принадлежать денежные средства. Скорее всего, они были припрятаны в землю в период раскулачивания.

Краевед Станислав Бородкин: "Где лучше всего сохранить деньги? Где не подумают! То есть у бедных людей. Возможно, без их ведома ночью были закопаны эти деньги. Обнаружены только в 21 веке".

Местный житель Николай Богданов: "Каких-то построек особых: огородов, сараев, амбаров вокруг него не было. Неказистый был. Жильцы там довольно часто менялись. Кто был первым строителем и владельцем этого дома никто не помнит".

Новость об обнаруженной находке взбудоражила буквально весь поселок. Местные жители уже вносят свои предложения как распорядиться дореволюционными купюрами.

Глава муниципального образования г.п. Зеленоборский Ирина Самарина: "С кем бы я не разговаривала, очень многие люди высказывают одно пожелание — как было бы здорово, если бы эта находка служила зеленоборчанам в плане начала строительства Храма — часовни на территории на территории Зеленоборского".

Какая судьба ждет денежные средства пока неизвестно, ровным счетом, и то, как долго будет проводится процессуальная проверка. На данный момент, согласно предварительной оценке стоимость одной банкноты колеблется от семисот до 8 тысяч рублей.



