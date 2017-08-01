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01.08.2017 13:14

ММТП участвует в реализации программы «Северный завоз – 2017»

В ПАО «ММТП» завершена погрузка 10 тысяч тонн угля на сухогруз Арктического морского пароходства «Таймыр» и сегодня судно направится в пункт назначения – Нижнеянский речной порт, расположенный на севере Якутии. Это уже вторая партия топлива, перегружаемая мурманскими портовиками в рамках программы Северного завоза – в начале месяца аналогичный объем был отправлен на сухогрузе «Тамбей».

Маршрут судов пролегает по трассе Северного морского пути. Доставляемый запас топлива обеспечит функционирование труднодоступных населенных пунктов, расположенных на Арктическом побережье.

Также по программе Северного завоза в Мурманском морском торговом порту осуществляется перевалка каботажных контейнеров. Силами мурманских портовиков производится выгрузка и погрузка контейнеров на автомобили, а также  подвоз порожних контейнеров для их затаривания. За первые шесть месяцев 2017 года в ПАО «ММТП» обработано 868 контейнеров общим весом более 10 тысяч тонн.

/Мурманский Морской Торговый Порт/
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