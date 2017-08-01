В Мурманске начал действовать новый порядок выдачи норвежских виз

Светлана Деменева.

Начал действовать новый порядок выдачи норвежских виз в Мурманске. Все обращения будут рассматриваться в Москве, в посольстве Норвегии. В консульстве еще раз пояснили - для жителей региона практически ничего не изменится. Порядок подачи документов, процедура их выдачи останется той же. Все документы принимает и будет принимать только визовый центр в Мурманске. В консульстве Норвегии такого отдела теперь нет. Соответствующий штат увеличен в посольстве в Москве.

И.о. генерального консула Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен: "Упрощенный порядок выдачи виз для жителей наших областей сохраняется. То есть для жителей Мурманской и Архангельской областей. Сервисный сбор в связи с дополнительной пересылкой документов в Москву увеличен не будет. Все заявления будут рассматриваться в установленные сроки, сроки рассмотрения заявлений не меняются".

Как заявил на встрече с журналистами сегодня и.о. генерального консула - Йорген Йоргенсен, Мурманская и Архангельская области остаются для Норвегии приоритетными. Там надеются, что количество виз и других документов на въезд в страну не сократится. И никак не отразится и на сотрудничество между Северной Норвегией и Северо - Западом России. Упрощенный проезд для жителей приграничных территорий 30 километровой зоны по прежнему сохраняется. Удостоверения будут выдаваться в консульском отделе норвежского консульства в Мурманске. И все таки, продолжаются переговоры о расширении действия безвизового режима дальше 30 километровой зоны.

И.о. генерального консула Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен: "Нет, тема не закрыта - разговоры имеются - они есть и в перспективе это вполне возможно. Я заявления не могу делать - эти разговоры ведутся не нашем уровне, скажем так. Но, мы надеемся, конечно".







