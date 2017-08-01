В Териберке состоится Международный заплыв Arctic Swim

Андрей Зайцев.

В центре внимания вновь Териберка. 13 августа этого года в поселке состоится Международный заплыв Arctic Swim, в рамках которого 30 спортсменов из разных городов и стран впервые массово преодолеют вплавь Териберскую бухту. Это заключительный этап летнего сезона серии ежегодных Международных массовых соревнований на открытой воде X-WATERS. Заплывы уже прошли в Крыму, на озере Селигер, на Волге и Байкале. Участниками стали более 2000 российских и зарубежных спортсменов. Териберские дистанции - 1 или половина мили. Условия, по мнению организаторов близки к экстремальным: температура воды 6-8 градусов, изменчивое течение. Спортсмены выступят в категориях “моржи” и “пловцы в гидрокостюмах”.



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